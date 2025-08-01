  • 30 августа 202530.08.2025суббота
  • USD80,3316
    EUR94,0479
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер западный

Ишимские врачи помогли мужчине с поврежденными сосудами после травмы в ДТП

Общество, 09:59 30 августа 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Сложные операции после ДТП выполняют специалисты Областной больницы № 4 в Ишиме. Помощь потребовалась 34-летнему мужчине, у которого в результате травмы оказались повреждены сосуды.

В аварии он получил открытый оскольчатый перелом правой голени со смещением. Пациенту установили аппарат Илизарова. Однако после операции у мужчины возникало кровотечение из ран, которое спонтанно купировалось при иммобилизации конечности и возобновлялось при нагрузке на нее. Врачи заподозрили травматическое повреждение периферических сосудов. При ангиографии сосудов правой ноги в малоберцовой артерии обнаружили ложную аневризму.

Одним из усложняющих факторов проведения операции стало наличие аппарата Илизарова, который мешал визуализации. Несмотря на трудности медики выполнили стентирование стент-графтом. Это устройство, которое используется в эндоваскулярной хирургии для исключения патологически расширенных участков сосуда из общего кровотока.

Контрольные снимки после операции показали, что процедура прошла успешно. Пациент уже выписан домой, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# медики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:15 30.08.2025Экскурсия "За семью печатями" ко Дню знаний пройдет в ялуторовском музее
10:03 30.08.2025В Тобольске запустят образовательную киномастерскую "Короткий метр 3.0"
09:59 30.08.2025Ишимские врачи помогли мужчине с поврежденными сосудами после травмы в ДТП
08:42 30.08.2025Заниматься йогой и плаванием рекомендуют медики тюменкам во время беременности

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора