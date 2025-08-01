Ишимские врачи помогли мужчине с поврежденными сосудами после травмы в ДТП

| Фото: ИА Тюменская линия

Сложные операции после ДТП выполняют специалисты Областной больницы № 4 в Ишиме. Помощь потребовалась 34-летнему мужчине, у которого в результате травмы оказались повреждены сосуды.

В аварии он получил открытый оскольчатый перелом правой голени со смещением. Пациенту установили аппарат Илизарова. Однако после операции у мужчины возникало кровотечение из ран, которое спонтанно купировалось при иммобилизации конечности и возобновлялось при нагрузке на нее. Врачи заподозрили травматическое повреждение периферических сосудов. При ангиографии сосудов правой ноги в малоберцовой артерии обнаружили ложную аневризму.

Одним из усложняющих факторов проведения операции стало наличие аппарата Илизарова, который мешал визуализации. Несмотря на трудности медики выполнили стентирование стент-графтом. Это устройство, которое используется в эндоваскулярной хирургии для исключения патологически расширенных участков сосуда из общего кровотока.

Контрольные снимки после операции показали, что процедура прошла успешно. Пациент уже выписан домой, сообщили в пресс-службе медучреждения.