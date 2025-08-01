  • 30 августа 202530.08.2025суббота
  • USD80,3316
    EUR94,0479
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер западный

Школа юных краеведов "Тюменский следопыт" возобновляет занятия

Общество, 13:47 30 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областная школа юных краеведов "Тюменский следопыт" проведет первое в учебном году занятие. Оно состоится центре туризма и экологии дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Перекопская, 34) в Тюмени 10 сентября.

Занятие проведет руководитель школы Сергей Филь и генеалог-краевед Татьяна Гейн. Юным краеведам расскажут о том, как вести поиск информации о своих родственниках, о способах создания домашнего архива, о правильном хранении фотографий и документов и их систематизации для составления родословного древа.

В ближайшие месяцы занятия школы "Тюменский следопыт" будут посвящены Парфеновскому некрополю, Старой Зареке и другим темам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# краеведение , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 30.08.2025Воспитанники воскресной школы в Утешево получили школьные наборы к 1 сентября
16:48 30.08.2025 О правилах поведения в толпе при ЧС узнают тюменцы через QR-коды на остановках
16:29 30.08.2025Как собрать безопасные грибы, напоминают тюменцам
14:48 30.08.2025Как избавиться от мхов и лишайников на плодовых деревьях, рассказали тюменские агрономы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора