Школа юных краеведов "Тюменский следопыт" возобновляет занятия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областная школа юных краеведов "Тюменский следопыт" проведет первое в учебном году занятие. Оно состоится центре туризма и экологии дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Перекопская, 34) в Тюмени 10 сентября.

Занятие проведет руководитель школы Сергей Филь и генеалог-краевед Татьяна Гейн. Юным краеведам расскажут о том, как вести поиск информации о своих родственниках, о способах создания домашнего архива, о правильном хранении фотографий и документов и их систематизации для составления родословного древа.

В ближайшие месяцы занятия школы "Тюменский следопыт" будут посвящены Парфеновскому некрополю, Старой Зареке и другим темам.