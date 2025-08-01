  • 30 августа 202530.08.2025суббота
Как собрать безопасные грибы, напоминают тюменцам

Общество, 16:29 30 августа 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

О правилах сбора грибов жителям Тюменской области напоминает МЧС России.

Перед походом за грибами необходимо ознакомиться с атласом-определителем грибов. Даже если есть небольшое сомнение в съедобности гриба — не рискуйте и не берите его.

Нельзя собирать неизвестные вам и слишком молодые грибы. Стоит избегать старых, мягких, водянистых и трухлявых грибов. Даже если они съедобны, нельзя исключить риск отравления.

Не собирайте грибы на обочинах дорог, возле промышленных предприятий, особенно во рвах и на опушках леса. Грибы легко впитывают в себя тяжелые металлы и ядовитые вещества.

