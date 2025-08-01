Экозабег на набережной пройдет в Тюмени в рамках TNF

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Традиционный утренний экозабег в рамках Промышленно-энергетического форума TNF пройдет 17 сентября в Тюмени. Старт запланирован на семь часов утра на набережной реки Туры. Участники преодолеют дистанции в три и пять км до начала рабочего дня форума, сообщает пресс-центр форума.

Партнером мероприятия выступает компания СИБУР, а организатором — проект "Стальной характер". Основная цель экозабега — привлечь внимание участников форума и всех жителей города к теме ответственного потребления. Компания окажет организаторам поддержку в минимизации экологического следа забега: вся питьевая вода будет представлена в упаковке из переработанного пластика.

Отметим, год назад в забеге участвовали более одной тыс. человек. Для зарегистрированных участников TNF, включая СМИ, участие бесплатное при использовании промокода.

По вопросам организации можно обратиться к корпоративному менеджеру по телефону +7 906 873 17 00, уточняет "КП-Тюмень".