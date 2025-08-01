  • 31 августа 202531.08.2025воскресенье
Более 766 га территорий для строительства выявили в Тюменской области

Общество, 14:41 31 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

766,6 га территорий, выявленных в Тюменского области, пригодны для жилищного строительства. В качестве перспективных числятся 120 таких земельных участков.

"Информация о территориях, имеющих потенциал вовлечения в оборот, размещена на Публичной кадастровой карте в сервисе "Земля для стройки". Цифровой сервис поможет гражданам, инвесторам и застройщикам в режиме онлайн оценить и выбрать комфортный для себя участок под определенный вид строительства", – пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич изданию МегаТюмень.

Отметим, в оборот вовлечено 191,4 га земель в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Заводоуковске.

