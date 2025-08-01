Гиды проводят экскурсии по Александровскому саду Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Про историю тюменского Александровского сада, а в прошлом – аптекарского, рассказывают "серебряные гиды" Людмила Хромина и Сергей Соболев. Людмила, выступая в образе Александры Даудель, и Сергей в роли доктора Френкеля, в исторических костюмах проводят увлекательные экскурсии, погружая посетителей в атмосферу прошлого.

За правильные ответы на вопросы викторины участники получают в подарок веточки мелиссы. Экскурсию с ними посетил корреспондент издания "Тюменская область сегодня".

История сада началась в 1843 году, когда провизор Александр Иванович Даудель получил от городской думы пять гектаров земли для создания Аптекарского огорода. Участок располагался на окраине города, возле Всесвятской церкви.

Территория сада была тщательно спланирована: по периметру высадили кедры, липы, рябины, кусты жимолости и малины. В центре располагались грядки с целебными травами — мятой, чабрецом, мелиссой, зверобоем. Особую гордость составляли оранжерея с редкими цветами и аптекарский домик.

Александра Ивановна после смерти мужа продолжила дело семьи и превратила сад в образцовое хозяйство. Помощником садовницы был юный Иван Словцов, будущий известный исследователь, который с детства собирал для неё целебные травы.

К концу XIX века сад пришёл в упадок. Однако память о нём сохранилась в названии улицы Даудельная — одной из немногих, сохранивших дореволюционное имя.