Пьяный водитель погиб на дороге в Тюменской области
Пьяный водитель погиб на 29 км региональной автодороги Голышманово-Бердюжье в Голышмановском округе Тюменской области. Автомобиль Toyota Corsa, которым он управлял, съехал с дороги и опрокинулся, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал 48-летний пассажир иностранной машины. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Ранее водителя дважды лишали права управления транспортом за пьяное вождение, водительское удостоверение после окончания срока лишения не получил.