Пьяный водитель погиб на дороге в Тюменской области

Происшествия, 15:16 31 августа 2025

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяный водитель погиб на 29 км региональной автодороги Голышманово-Бердюжье в Голышмановском округе Тюменской области. Автомобиль Toyota Corsa, которым он управлял, съехал с дороги и опрокинулся, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал 48-летний пассажир иностранной машины. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее водителя дважды лишали права управления транспортом за пьяное вождение, водительское удостоверение после окончания срока лишения не получил.

# ГИБДД по Тюменской области , пьяная езда

﻿
