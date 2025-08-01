  • 31 августа 202531.08.2025воскресенье
Более 600 пользователей подписались на канал полпреда УФО в мессенджере MAX

Общество, 15:27 31 августа 2025

полпредство президента России в Уральском федеральном округе | Фото: полпредство президента России в Уральском федеральном округе

Более 600 пользователей подписались на канал в мессенджере MAX полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги за сутки.

Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"МАХ становится все более популярным среди жителей России. Чтобы быть на связи, завел личный канал. Буду делиться новостями, ключевыми решениями, интересными событиями регионов Уральского федерального округа и своей жизни", отметил полпред.

Ранее в национальном мессенджере начали работать каналы: губернатора Тюменской области Александра Моора, информационного центра правительства Тюменской области.

