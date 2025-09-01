  • 1 сентября 20251.09.2025понедельник
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер северо-западный

В лесах Тюменской области в сентябре ожидаются высокие риски природных пожаров

Общество, 16:59 01 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В западной и восточной частях Тюменской области в сентябре высока вероятность превышения средних многолетних значений параметров пожарной опасности. По данным пресс-службы федеральной "Авиалесоохраны", из-за теплой и сухой погоды в тюменских лесах возможны высокие риски возникновения и распространения природных пожаров.

"Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, оперативности обнаружения и тушения возникающих лесных пожаров", - отмечено в сообщении.

Пожароопасный сезон в Тюменской области в 2025 году официально начался 1 апреля 2025 года. До 26 июня в регионе вводился режим повышенной пожарной опасности, и был установлен строгий запрет на посещение лесов региона.

По данным региональной диспетчерской службы, на утро 1 сентября в Тюменской области нет действующих лесных пожаров, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

# авиалесоохрана , пожары , прогноз

﻿
