В Тюмени продается самая большая квартира в Уральском федеральном округе

Экономика, 16:48 01 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самая крупная квартира в Уральском федеральном округе продается в Тюмени. Это трехуровневый объект площадью 498,3 кв. м по улице Республики, сообщает Циан, эксперты которого обновили прошлогодний рейтинг из десяти городов УФО по площади квартир на "вторичном" рынке.

"Фактически, это таунхаус, интегрированный в многоквартирный жилой дом. Нижний этаж в нем отведен под гараж и зону отдыха (бассейн, хаммам, джакузи), на втором и третьем находятся кухня-гостиная на 167 кв. м, несколько спален, ванная, санузел и гардеробная. При этом лот отличается весьма умеренным чеком – 40 млн рублей", - отмечено в сообщении.

На втором месте рейтинга Екатеринбург, с квартирой 440,0 кв. м по улице Сакко и Ванцетти. Двухуровневый лот с видовой террасой в клубном доме "Тихвин" в 1,5 км от здания областного правительства выставлен на продажу за 150 млн рублей.

На 3 месте Челябинск, где выставлена на продажу двухуровневая квартира площадью 284,5 кв. м на Витебской улице за 65,0 млн рублей. На 4 месте, как и год назад, Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ). 6-комнатная квартира с верандой на улице 60 лет Октября площадью 230,3 кв. м предлагается за 19,45 млн рублей. Номер пять в рейтинге Циан достался Сургуту, где за 16,1 млн рублей можно взять 5-комнатную квартиру площадью 217 кв. м. В радиусе нескольких минут ходьбы от дома, где она расположена, функционируют поликлиника, кинотеатр, магазин запчастей, торговый центр и ярмарка строительных товаров.

Нижний Тагил (шестое место рейтинга) – последний в списке городов Уральского федерального округа, в которых предлагается жилье крупнее 200 кв. м. Причем именно здесь аналитики Циан нашли самый доступный вариант. 10,5 млн рублей будет достаточно, чтобы купить в доме по улице Дружинина квартиру с трехметровыми потолками и отделкой "под лофт". Ее площадь измеряется 230,0 кв. м.

На 7 месте Ханты-Мансийск, благодаря объекту, который за 18 млн рублей продается возле природного парка Самаровский Чугас. Он складывается из трех ярусов, включающих 82 кв. м жилой площади и 101 кв. м нежилой.

Кургану также удалось вернуться в первую десятку (8 место). Этим достижением город обязан дому №11 по улице Победы. Он рассчитан на шесть квартир, одна из которых на текущий момент пустует и готова к продаже. На площади в 182,2 кв. м уместились каминный зал, кухня-столовая, кабинет, мастер-спальня, детская, кладовая, техническое помещение и два санузла.

Довольно интересное предложение выявлено в 5 км к северу от Екатеринбурга, территория городского округа Верхняя Пышма (9 место). Стильная 4-комнатная квартира площадью 170 кв. м продается за 23,5 млн рублей. Несмотря на адекватный ценник (30,23 млн рублей) и хорошую локацию (по соседству с офисом городской администрации), крупногабаритная трешка из Салехарда (10 место) все еще ждет покупателя. Ее хозяин согласен и на обмен с последующим переездом в границах микрорайона.

