До 10 тысяч рублей штрафа заплатят тюменцы за препятствие проезду спецтехники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штраф от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев грозит водителям за препятствие проезду спецтехники. Ответственность за такое нарушение ужесточили с 1 сентября, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Такое наказание действует за непропуск машин со спецсигналами без специальной окраски. Водителю необходимо пропустить не только саму спецмашину, но и сопровождаемые ею транспортные средства. Обгон, опережение и движение наравне с такой колонной запрещены.