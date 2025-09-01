  • 1 сентября 20251.09.2025понедельник
Жителям Тюменской области напомнили об уходе за инвестиционными земельными участками

Общество, 16:26 01 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Про обязательный уход за инвестиционными земельными участками напомнили жителям Тюменской области. Как сообщает региональное управление Росреестра, владельцы обязаны ухаживать за такой собственностью.

"К признакам неиспользования отнесены: захламление, загрязнение отходами, зарастание более половины участка различными сорными растениями. А также отсутствие здания или сооружения в течение пяти лет на участке, предназначенном для строительства, но не ИЖС, или в течение семи лет на участке, предназначенном под ИЖС", - рассказала заместитель руководителя управления Росреестра Надежда Киселева.

Она отметила, что признаки неиспользования утверждены постановлением правительства России. Руководствуясь перечнем, правообладатели будут знать, чего нельзя допускать на своих земельных участках, и смогут своевременно принять меры, необходимые для соблюдения законодательства.

"Приобретение земельных участков является популярным вложением свободных средств. Но вместе с тем, не стоит забывать о том, что земля требует использования или хотя бы элементарного ухода. У многих найдётся пример заброшенного участка по соседству. Новые нормы поспособствуют вернуть собственника на свою землю и дать ей новую жизнь", -прокомментировала нововведения председатель общественного совета при управлении Росреестра по Тюменской области Светлана Вычугжанина.

Проконсультироваться по вопросам использования или неиспользования земельных участков можно по телефону отдела государственного земельного надзора управления 8 (3452) 58-25-55.

