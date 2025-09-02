Тюменские врачи спасли парашютиста, которого ударило током

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменские врачи спасли парашютиста, приземлившегося на высоковольтные провода, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменец получил глубокие ожоги 30% поверхности тела. Из Ялуторовска его доставили в критическом состоянии в ожоговое отделение ОКБ №1, где после провели несколько операций.

Прыгать с парашютом, летать на параплане и воздушном шаре Владимир начал не так давно. В свой 24-ый прыжок, когда до приземления оставалось менее 50 метров, резко изменилось направление ветра, и тюменца унесло на высоковольтные провода.

"Казалось, что смогу пролететь. Но меня затянуло. Я даже испугаться не успел. От удара током меня вырубило. Отрывками помню лишь лица врачей", – вспоминает мужчина.

Больше всего у тюменца пострадали руки и область живота. Сначала он проходил длительное лечение в условиях реанимации и интенсивной терапии ожогового отделения под наблюдением опытного анестезиолога-реаниматолога Юсупа Сайфитдинова. Затем хирурги успешно провели пациенту кожную пластику.

“Врачи использовали самые современные методы лечения. В несколько этапов удалили омертвевшие участки кожи. Затем пересадили кожу с неповрежденных участков тела", – сказал заведующий ожоговым отделением, врач-хирург, главный внештатный комбустиолог департамента здравоохранения Тюменской области Александр Поляков.

Сейчас Владимиру предстоит долгая реабилитация.