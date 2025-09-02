  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
Тюменские аграрии смогут застраховать поголовье от гибели в паводок или половодье

Экономика, 12:03 02 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Застраховать поголовье от гибели в паводок или половодье могут тюменские аграрии. Это стало одним из новшеств условий страхования с господдержкой, которые изменились в сентябре, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

В животноводстве расширили понятие утраты застрахованных объектов. В него включили и изъятие поголовья органами государственной власти для уничтожения при проведении карантинных мер.

Для растениеводов снизили с 50 % до 30 % от страховой суммы максимальный разрешённый законом уровень франшизы по программе "мультириск".

# АПК , господдержка , страхование

