Тюменские аграрии смогут застраховать поголовье от гибели в паводок или половодье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Застраховать поголовье от гибели в паводок или половодье могут тюменские аграрии. Это стало одним из новшеств условий страхования с господдержкой, которые изменились в сентябре, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

В животноводстве расширили понятие утраты застрахованных объектов. В него включили и изъятие поголовья органами государственной власти для уничтожения при проведении карантинных мер.

Для растениеводов снизили с 50 % до 30 % от страховой суммы максимальный разрешённый законом уровень франшизы по программе "мультириск".