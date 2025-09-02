Тюменские земледельцы собрали более 28 тысяч тонн картофеля
28 тыс. 202 тонны картофеля с урожайностью 308 ц/га собрали земледельцы Тюменской области на 2 сентября. Овощей открытого грунта убрано с 201 га, получено 9 тыс. 631 тонна, сообщает региональный департамент АПК.
Зерновых и зернобобовых культур обмолочено 157 тыс. 900 га, получено 486 тыс. 300 тонн, в том числе: гороха — 167 тыс. 200 тонн, яровых — 317 тыс. 100 тонн, озимых — 2 тыс. тонн.
Осенняя обработка почвы выполнена на площади 87 тыс. га. Заготовлено 3 тыс. 400 тонн силоса.