  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Тюменские земледельцы собрали более 28 тысяч тонн картофеля

Экономика, 12:36 02 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28 тыс. 202 тонны картофеля с урожайностью 308 ц/га собрали земледельцы Тюменской области на 2 сентября. Овощей открытого грунта убрано с 201 га, получено 9 тыс. 631 тонна, сообщает региональный департамент АПК.

Зерновых и зернобобовых культур обмолочено 157 тыс. 900 га, получено 486 тыс. 300 тонн, в том числе: гороха — 167 тыс. 200 тонн, яровых — 317 тыс. 100 тонн, озимых — 2 тыс. тонн.

Осенняя обработка почвы выполнена на площади 87 тыс. га. Заготовлено 3 тыс. 400 тонн силоса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , уборка урожая

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 02.09.2025Более 15 тысяч гектаров посевов проверят в Заводоуковском округе
12:36 02.09.2025Тюменские земледельцы собрали более 28 тысяч тонн картофеля
12:03 02.09.2025Тюменские аграрии смогут застраховать поголовье от гибели в паводок или половодье
11:52 02.09.2025Нефтяной сектор увеличивает показатели добычи и переработки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора