Фестиваль "Первооткрыватели" проходит в Тюменском медуниверситете

Фестиваль "Первоооткрыватели" проходит в Тюменском медуниверситете. Студентов ждут три дня квестов, интерактивных площадок, экскурсий и мастер-классов.

По информации пресс-службы вуза, о программе "HPSM" и о медицине будущего ребятам рассказали участники программы. Они показали первокурсникам преимущества и перспективы, которые открывает проектное обучение.

"Все институты приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний. Одними из самых захватывающих стали практические площадки. Знакомясь с симуляционными технологиями, новобранцы попробовали свои силы при проведении сердечно-легочной реанимации, под руководством старшекурсников провели интубацию трахеи. Конечно, все манипуляции выполнялись на манекенах", - отметили в ТМУ.

Интересно и познавательно прошли экскурсии по кафедре анатомии человека, а на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии развернулись "полевые операционные", где на специальных тренажерах новичкам удалось увидеть и ощутить, как выполняется трепанация черепа, устанавливается аппарат Илизарова, накладываются хирургические швы.

Здесь же проходят презентации подразделения Центра студенческой и молодежной науки ТМУ.

Фестиваль "Первооткрыватели" проходит на свежем воздухе. Сквер Моисеенко стал настоящей ярмаркой студенческих объединений. Сегодня в Тюменском медицинском университете их 15.

В этом году среди объединений появилось одно новое – поэтический клуб "Белая лилия". Участвовать в нем могут не только студенты, но и преподаватели университета.

Завершится череда праздничных мероприятий вручением студенческих билетов.