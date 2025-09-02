  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
Нефтяной сектор увеличивает показатели добычи и переработки

Экономика, 11:52 02 сентября 2025

Андрей Сергиенко | Фото: Андрей Сергиенко

"Газпром нефть" существенно нарастила добычу и переработку нефти в первом полугодии 2025 года. По сравнению с прошлым годом, как сообщили в компании, на 4,9 % (до 65 млн тонн н. э.) увеличился показатель добычи углеводородов и на 3,9 % выросла переработка нефти для производства топлива и других нефтепродуктов.

Такой результат стал возможен благодаря реализации проектов по развитию и расширению производственных мощностей. Параллельно с этим в первом полугодии нефтяники разрабатывали решения для добычи трудных запасов. Вместе с научными и промышленными партнерами испытали первые российские комплексы для бурения титановыми иглами и для проведения повторного гидроразрыва пласта. В перспективе тиражирование этих решений повысит эффективность разработки зрелых месторождений.

"Газпромнефть-Ямал" на Новопортовском месторождении за Полярным кругом достиг рекордного показателя скорости бурения – 2,69 суток на 1000 метров проходки. Многозабойная скважина конструкции "фишбон" (или "рыбий скелет") была построена с применением цифрового двойника, что позволило улучшить показатель по бурению на 23 %. Специалисты оптимизировали процессы и подобрали высокоэффективное оборудование для работы в условиях вечной мерзлоты. Полученный опыт будет применен при бурении еще 58 скважин.

