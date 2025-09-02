Более 15 тысяч гектаров посевов проверят в Заводоуковском округе
Более 15 тыс. гектаров посевов проверят в Заводоуковском округе. Специалистов регионального Россельхозцентра интересуют сортовые качества семян.
По словам начальника отдела Иван Григорьев, основную часть апробации уже выполнили. Все проверенные сельскохозяйственные культуры соответствуют сортам и репродукциям, которые заявлены аграриями.
В ближайших планах – провести мониторинг зимующих запасов вредителей. Это исследование поможет понять, какое количество грызунов, нестадных саранчовых, лугового мотылька и проволочника ожидать на полях будущей весной.