ФСБ опубликовала протоколы допроса командующего Квантунской армией генерала Отодзо Ямада

Общество, 13:53 02 сентября 2025

Накануне 80-й годовщины Победы над Японией центр общественных связей ФСБ впервые опубликовала собственноручные показания и протоколы допроса бывшего командующего Квантунской армии Отодзо Ямада. Памятная дата России – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны – отмечается ежегодно 3 сентября.

3 сентября 2025 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в борьбе китайского народа против японских захватчиков и Второй мировой войне. В мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров. Одним из почетных гостей на этом параде будет президент России Владимир Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Владимиром Путиным в ходе саммита ШОС заявил, что Россия и Китай — основные победители во Второй мировой войне. Его цитирует пресс-служба Кремля.

С начала 1930-х годов Япония проводила агрессивную политику в отношении Советского Союза. Японский Генштаб организовывал провокации (боевые столкновения у озера Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол в 1939 году) и разрабатывал планы вооруженного нападения на СССР.

В справке Пограничных войск НКВД СССР от 20 февраля 1946 года приводится статистика враждебных проявлений со стороны японской военщины в отношении СССР. Этот документ ярко иллюстрирует недружественные намерения Японии против Советского Союза.

С началом нападения нацистской Германии в июне 1941 года на нашу страну более чем в два раза (по сравнению с 1940-м) возросло количество нарушений японскими военнослужащими государственной границы СССР (с 59 в 1940-м до 136 в 1941-м). Пик подобных нарушений пришелся на 1943-й год — 414; всего с 1938 по 1945 годы советскую госграницу нарушали 1529 японских военнослужащих. Японские самолеты 789 раз вторгались в воздушное пространство нашей страны. Японские суда 1350 раз вторгались в территориальные воды СССР.

С 1933 по 1945 годы советские пограничники зафиксировали переброску 3666 японских шпионов и 68 банд. За этот же период времени японские военные 551 раз обстреливали территорию СССР, мирных граждан, пограничные наряды, суда и т.п. В результате преступных действий японской военщины были убиты 83 и ранено 120 советских граждан.

5 апреля 1945 года СССР денонсировал Советско-японский пакт о нейтралитете 1941 года. Советский Союз, выполняя свои союзнические обязательства по Антигитлеровской коалиции (Крымская и Берлинская конференции 1945 года), а также учитывая отказ Японии от предложенной ей союзниками СССР безоговорочной капитуляции, сделал 8 августа заявление японскому правительству, что с 9 августа считает себя в состоянии войны с Японией.

9 августа 1945 года, в день, когда американские ВВС произвели ядерную бомбардировку японского города Нагасаки, войска 1-го и 2-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов получили приказ о начале Маньчжурской стратегической наступательной операции.

Совместно с советскими войсками в боевых действиях с японскими войсками приняли участие соединения народно-революционной армии Монголии.

14 августа 1945 года император Хирохито издал указ о безоговорочной капитуляции страны. 16 августа 1945 года командующий Квантунской армией генерал армии Отодзо Ямада приказал своей армии прекратить боевые действия.

Однако не все японские командиры согласились с условиями капитуляции. 18 августа 1945 года в ходе Курильской десантной операции советские войска высадились на остров Шумшу, где дислоцировалась крупная военно-морская база японцев. Командующий японскими войсками на северных Курильских островах генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки согласился с условиями капитуляции лишь 23 августа. В итоге на острове Шумшу было взято в плен около 12 тысяч японских военнослужащих, в том числе один генерал, 525 офицеров и 11 700 унтер-офицеров и солдат. Этот эпизод был одним из последних сражений Второй мировой войны. В тот же день, 23 августа, без сопротивления сдался японский гарнизон на острове Парамушир.

После молниеносного наступления Красной армии в плен сдались свыше 600 тысяч японцев. Всего в советском плену оказалось свыше 600 тысяч японских военнослужащих.

3 сентября 1945 года в Чанчуне в плен Красной армии сдался сам генерал Ямада, который был доставлен в Хабаровск. В собственноручных показаниях от 21 февраля 1946 года генерал Ямада кратко сформулировал причины и основные этапы экспансионистской политики Японии с конца XIX до первой половины XX столетий. "... Процент прироста населения Японии продолжал резко подниматься. Как следствие появилась нехватка сырья. С этого времени традиционной национальной политикой Японии стало стремление к экспансии за границу. Направление экспансии предлагалось двоякое: или на Север, или на Юг. Движение на Север признавалось сторонниками Хокусинрон, на Юг — сторонниками Нансинрон. В конечном счете экспансия была устремлена в направлении Маньчжурии и Кореи. ...Первоначально объектом военных приготовлений была армия Китая, а затем русская армия на Дальнем Востоке...", - сообщил Ямада.

Основное внимание в ходе следствия в отношении генерала Ямада и его подчиненных было уделено вопросу о разработке Японией бактериологического оружия и подготовке бактериологической войны против Советского Союза.

Советские органы государственной безопасности и внутренних дел провели колоссальную работу по сбору доказательств, подтверждающих проведение Японией разработок бактериологического оружия и его испытания на живых людях. С этой целью в августе 1947 года было заведено разыскное дело "Бактериологи", в которое подшивались все материалы.

На Хабаровском процессе, проходившем с 25 по 30 ноября 1949 года в Военном трибунале Приморского военного округа, генералу Ямада и еще 11 японским военнослужащим вменялось в вину создание в Квантунской армии специальных подразделений (отряды № 731, 100 и их филиалы), занятых разработкой бактериологического оружия, проведение опытов с бактериями чумы, холеры, сибирской язвы и других тяжелых заболеваний, проведение экспериментов над людьми (в том числе над советскими военнопленными), использование бактериологического оружия против Китая.

В опубликованных документах Хабаровского процесса 1949 года над военнослужащими японской армии, занимавшимися разработкой, массовым производством и испытанием бактериологического оружия в годы Второй мировой войны, содержатся многочисленные свидетельства подготовки Японии к войне против СССР.

﻿
