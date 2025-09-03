  • 3 сентября 20253.09.2025среда
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер восточный

4 сентября - события дня

Общество, 17:54 03 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в администрации Тюменского округа (ул. Московский тракт, 115) стартует День молодежного самоуправления. 14+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре ИА "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Старт танцевального сезона в Тюменской области". Прямая трансляция пройдет на сайте ИА "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 18 часов 30 минут в малом зале "Конторы Пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется встреча "Титаник и Искусство Романтизма: необычный разбор известного фильма". 16+

В с. Горьковка Тюменского округа в 10 часов 50 минут в школе на ул. Молодежная, 2а начнется открытие нового компьютерного класса. 6+

В с. Уват Уватского округа в 15 часов на площади у администрации (ул. Иртышская, 19) начнется открытие фестиваля деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы". 0+

Интересное в этот день:

1799 — в Российской империи учреждены городские управы.

1802 — немецкий филолог Георг Гротефенд предъявил первый в мире удачный перевод вавилонской клинописи.

1837 — Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал своё изобретение — телеграф.

1888 — изобретатель Джордж Истмен получил патент на рулонную фотоплёнку в кассетах и фотокамеру для съёмки на такую плёнку.

1957 — начался первый полёт реактивного пассажирского самолёта "ТУ-104А" по маршруту Москва — Нью-Йорк.

1964 — NASA выводит в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.

1975 — в телеэфир вышел первый выпуск игры "Что? Где? Когда?".

1991 — Свердловск переименован обратно в Екатеринбург.

1997 — в Москве началось четырёхдневное празднование 850-летия города.

2010 — землетрясение в Кентербери в Новой Зеландии магнитудой 7.1

﻿
