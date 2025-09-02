  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Тюменский пилот стал призером четвертого этапа областного чемпионата по дрифту

Спорт, 17:01 02 сентября 2025

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Представитель Тюмени Александр Орлов стал одним из трех призеров четвертого этапа чемпионата Тюменской области по дрифту. Вместе с ним в тройку лидеров вошли Владимир Исаев из города Губкинский и Сергей Корнеев из Екатеринбурга. Победу в квалификации одержал Владимир Исаев.

Как сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования, всего на стартовую линию вышли 29 пилотов из Тюменской, Челябинской и Свердловской областей, ХМАО и ЯНАО. В отличие от предыдущих этапов на этот приехали новые пилоты, в числе которых участники российской дрифт серии OPEN.

Победа в этапах дает участникам преимущество в турнирной таблице, по итогам которой определятся чемпионы. На данный момент в ней лидируют Павел Негреску и Дмитрий Шваб из Тюмени, Владимир Исаев из города Губкинский.

Заключительный пятый этап областного чемпионата состоится 28 сентября в Тюмени.

