  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Артём Жога поручил обеспечить безопасность предстоящих 14 сентября выборов

Политика, 17:23 02 сентября 2025

фото пресс-службы полпреда президента в УФО

В единый день голосования 14 сентября 2025 года в регионах Уральского федерального округа должны быть предприняты все меры по обеспечению их безопасности. На это обратил особое внимание полномочный представитель президента России Артём Жога, который провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.

Кроме этого, он заслушал доклады по готовности регионов УФО к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба полпредства. "Призываю субъекты держать на контроле всю работу по получению муниципалитетами паспортов готовности и оперативно подключаться к решению проблем, которые могут помешать своевременному пуску тепла в жилые дома и социальные объекты", – поручил Артём Жога.

С 1 сентября отопительный сезон стартовал во всех муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В остальных субъектах Уральского федерального округа отопительный сезон начнётся позже, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд будет ниже +8 градусов.

"Еще одной темой совещания стало начало нового учебного года в образовательных учреждениях УФО. Артём Жога призвал главных федеральных инспекторов держать в поле зрения вопросы безопасной организации учебного процесса и питания школьников", - отмечено в сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Артем Жога , выборы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 02.09.2025Артём Жога поручил обеспечить безопасность предстоящих 14 сентября выборов
16:05 02.09.2025Участник "Боевого кадрового резерва" Дмитрий Павлов пройдет стажировку в департаменте имущественных отношений
13:53 28.08.2025В России ввели запрет на экспорт бензина на два месяца
13:42 28.08.2025Благоустройство дворов в Тюмени проконтролировали городские депутаты

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора