Артём Жога поручил обеспечить безопасность предстоящих 14 сентября выборов

фото пресс-службы полпреда президента в УФО фото пресс-службы полпреда президента в УФО

В единый день голосования 14 сентября 2025 года в регионах Уральского федерального округа должны быть предприняты все меры по обеспечению их безопасности. На это обратил особое внимание полномочный представитель президента России Артём Жога, который провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.

Кроме этого, он заслушал доклады по готовности регионов УФО к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба полпредства. "Призываю субъекты держать на контроле всю работу по получению муниципалитетами паспортов готовности и оперативно подключаться к решению проблем, которые могут помешать своевременному пуску тепла в жилые дома и социальные объекты", – поручил Артём Жога.

С 1 сентября отопительный сезон стартовал во всех муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В остальных субъектах Уральского федерального округа отопительный сезон начнётся позже, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд будет ниже +8 градусов.

"Еще одной темой совещания стало начало нового учебного года в образовательных учреждениях УФО. Артём Жога призвал главных федеральных инспекторов держать в поле зрения вопросы безопасной организации учебного процесса и питания школьников", - отмечено в сообщении.