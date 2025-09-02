  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
В Тюмени вынесли приговор лжесотруднику ФСБ за угрозы применения насилия следователю

Происшествия, 17:00 02 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени осудили мужчину, который представился сотрудником ФСБ и угрожал следователю применением насилия. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

"Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность ШевченкоИ.И., который, представляясь сотрудником РУФСБ высказывал угрозы применения насилия в адрес следователя следственного управления СК России по Тюменской области, в связи с исполнением последней своих должностных обязанностей", - сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Тюменский районный суд признал Шевченко И.И. виновным в угрозах применения насилия в отношении представителя власти.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Следственное управление СК России по Тюменской области в отношении Шевченко И.И. возбудило и расследовало уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Приговор суда вступил в законную силу.

# РУФСБ России по Тюменской области , суд

