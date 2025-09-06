До 9,8 тысяч рублей в месяц тратят жители УФО на репетиторов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 9,8 тыс. рублей в среднем тратят на дополнительные занятия детей с репетиторами жители Уральского федерального округа в месяц. Еще 35 % родителей закладывают на такие уроки до 5 тыс. рублей, а 14 % - до 20 тыс. рублей.

Такие результаты опроса, проведенного в преддверии начала учебного года, приводят эксперты "Авито услуг". Многие родители ищут репетиторов на платформах онлайн-объявлений. Это значительно упрощает процесс, ведь указаны рейтинг педагога и специальные значки о пройденных проверках.

"Чтобы чувствовать себя уверенно при поиске специалистов в интернете, рекомендую следовать нескольким простым правилам. Во-первых, всегда проверяйте квалификацию педагога: опыт и образование должны соответствовать требованиям предмета. Во-вторых, обращайте внимание на отзывы других родителей — это поможет сформировать полное представление о репетиторе. В-третьих, не стесняйтесь задавать вопросы о методах обучения и подходе к работе с детьми. Можно предварительно созвониться внутри безопасной платформы и обсудить важные для вас аспекты совместной работы", — рассказала директор по доверию и безопасности "Авито" Наталья Юматова.

Отметим, что судя по опросу, инициаторами дополнительных занятий все чаще становятся сами дети. Иностранные языки выбирают 31 % семей, а математику — 23 %. Интерес к финансовой и цифровой грамотности демонстрируют 18 % семей, а к программированию и ИТ – 16 % школьников.

Более половины детей посещают дополнительные занятия до двух раз в неделю. У 5 % школьников нагрузка сопоставима с рабочей неделей — не менее пяти занятий. Эти данные свидетельствуют о том, что россияне всё чаще рассматривают дополнительные занятия как необходимую часть учебного процесса.

Кроме того, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ становится одной из основных причин обращения к репетиторам: каждый третий родитель уже запланировал занятия для своего ребенка. Из них 12 % детей начали занятия этим летом, 22 % - еще не приступили, а 24 % - отложили подготовку ближе к экзаменам.