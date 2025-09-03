  • 3 сентября 20253.09.2025среда
Лыжероллерную трассу начали строить в Бердюжском округе

Спорт, 11:40 03 сентября 2025

администрация Бердюжского округа | Фото: администрация Бердюжского округа

Лыжероллерную трассу начали строить в Бердюжском округе. Она стала частью большого инфраструктурного проекта, сообщает администрация муниципального образования.

С вводом трассы значительно расширятся возможности базы. Она обеспечит комфортные условия для тренировок спортсменов и активного отдыха круглый год.

# Бердюжский район , лыжная трасса , строительство

﻿
