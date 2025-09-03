Меры поддержки фермеров обсудили в Юргинском округе на совете по развитию МСП

| Фото: Центр "Мой бизнес" | Фото: Центр "Мой бизнес"

Меры поддержки фермеров обсудили на совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Юргинском округе. Более всего представителей хозяйств заинтересовали гранты и субсидии, сообщает региональный Центр "Мой бизнес".

Также участники совета посетили микропредприятие по переработке молочной продукции.

"Выявили потребность в новых видах поддержки. Молочную продукцию необходимо маркировать с помощью системы "Честный знак", однако эту систему надо интегрировать с ГИС "Меркурий", через которую ведется сопровождение продукции ветеринарными документами. А также желательно обе системы связать с 1С. Нужно помогать таким предпринимателям с поиском ИT-специалистов, а еще лучше - субсидировать затраты на внедрение и интеграцию ГИС", — отметила руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Центра "Мой бизнес" Светлана Федоровская.

Отметим, поддержку предпринимателям оказывают по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".