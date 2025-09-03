Названа самая популярная уловка мошенников последних месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самая популярная уловка мошенников последних месяцев - заставить гражданина самостоятельно инициировать звонок. Это, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, позволяет злоумышленникам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников.

"Все схемы начинаются с создания иллюзии угрозы. "Взлом госуслуг", "утечка данных", "несанкционированный доступ". Потом придет сообщение, в котором гражданину "подкинут" номер, звонок по которому решит проблему. Вот только этот номер приведет напрямую в кол-центр", - отмечено в сообщении.

Поддельные сообщения приходят с личных аккаунтов в мессенджерах, email-адресов (как в примере) или номеров, не имеющих отношения к официальным, напоминают киберполицейские.

Должен насторожить и призыв к немедленному действию. Настоящие госорганы никогда не требуют перезвонить "срочно" по неизвестному номеру. Это ключевой маркер мошенничества.

В поддельных сообщениях часто встречаются стилистические ошибки, неформальное обращение и некорректные данные.

"Официальные службы никогда не просят перезвонить по сомнительному номеру для решения проблем. Не поддавайтесь панике", – напоминают полицейские.