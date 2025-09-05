  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер юго-восточный

Олеся Зимина расскажет тюменцам о календаре праздников славян

Общество, 08:07 05 сентября 2025

ИА "Тюменская линия"

Лекцию "Календарные праздники славян" прочтет магистр антропологии и этнологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Олеся Зимина в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 7 сентября, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Она расскажет о ключевых праздниках годового круга славянских народов. В программе лекции: Святки, Масленица, Пасха, день Ивана Купалы и другие значимые даты. Будет раскрыто их значение, связь с земледельческим циклом, обрядами, идеями плодородия и благополучия. Слушатели узнают, какие традиции дошли до наших дней и как старинные праздники продолжают влиять на современную культуру.

Начало: 16 часов.

Вход свободный, по предварительной записи.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:07 05.09.2025Олеся Зимина расскажет тюменцам о календаре праздников славян
20:54 04.09.2025В Тюмени за неделю зафиксировали 1,6 тыс. нарушений правил парковки и ПДД
20:28 04.09.2025Старт IX фестивалю парковой скульптуры "Чудотворцы" дан в Увате
19:38 04.09.2025В Тюмени лесной массив в районе ул. Троицкой очистят от мусора

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора