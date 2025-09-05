Олеся Зимина расскажет тюменцам о календаре праздников славян
Лекцию "Календарные праздники славян" прочтет магистр антропологии и этнологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Олеся Зимина в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 7 сентября, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.
Она расскажет о ключевых праздниках годового круга славянских народов. В программе лекции: Святки, Масленица, Пасха, день Ивана Купалы и другие значимые даты. Будет раскрыто их значение, связь с земледельческим циклом, обрядами, идеями плодородия и благополучия. Слушатели узнают, какие традиции дошли до наших дней и как старинные праздники продолжают влиять на современную культуру.
Начало: 16 часов.
Вход свободный, по предварительной записи.
Возрастное ограничение: 12+.