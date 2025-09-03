  • 3 сентября 20253.09.2025среда
Шесть дорог построят в поселке Казанского округа

Экономика, 19:50 03 сентября 2025

администрация Казанского округа | Фото: администрация Казанского округа

Шесть дорог построят на территории ИЖС-5 в п. Новоселезново Казанского округа. Все они будут с асфальтовым покрытием, сообщает администрация муниципалитета.

По ул. Ермака работы выполнены в полном объеме, а по ул. Малой — на 90 %. На ул. Льва Толстого специалисты подрядной организации приступили к устройству подъездов к земельным участкам.

В администрации отметили, что в рамках контракта по ремонту муниципальных дорог на территории ИЖС-5 установят четыре автопавильона для маршрутных автобусов.

# Казанский район , строительство дорог

