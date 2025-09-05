В Тюмени Всероссийский день ходьбы пройдет в экопарке "Затюменский"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийский день ходьбы состоится в экопарке "Затюменский" 6 сентября. Церемония открытия начнется в 11 часов, а регистрация участников — в 10 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В день ходьбы пройдут соревнования по скандинавской ходьбе среди мужчин и женщин (с учетом времени), дистанция 3 км и массовый заход по скандинавской ходьбе и пешей ходьбе (без учета времени), дистанция 1 км.

Всего запланировано шесть возрастных категорий для мужчин и женщин, что позволит каждому проявить себя и проверить свою выносливость.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, однако организаторы напоминают о необходимых документах: согласие на обработку персональных данных, личную подпись в карточке участника, которая подтверждает персональную ответственность за свое здоровье, допуск врача, заверенный печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, а также копия документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Победителей и призеров соревнований по скандинавской ходьбе среди мужчин и женщин наградят медалями и дипломами, а участники физкультурных мероприятий по скандинавской ходьбе и пешей ходьбе будут отмечены памятными дипломами участника.