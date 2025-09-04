  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер восточный

Тюменская область помогла организовать летний отдых юных жителей Краснодона

Общество, 10:46 04 сентября 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Помощь в организации летнего отдыха детей оказала Тюменская область коллегам из подшефного Краснодона. При поддержке региона краснодонские ребята побывали в лагере "Парус" в крымской Евпатории, сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Впечатления у юных горожан – самые позитивные. Отдых на Черноморском побережье был увлекательным и полезным. Ребята занимались спортом, активно участвовали в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы и Году защитников Отечества. Особой популярностью пользовался конкурс плакатов "Герои рядом". Свои рисунки дети посвятили военным, спасателям, пожарным, медикам", - сообщил губернатор.

Александр Моор передал жителям Тюменской области слова благодарности от краснодонских ребят и их родителей. "Мы продолжим помогать подшефному Краснодону в налаживании мирной жизни", - подчеркнул губернатор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , детский летний отдых , Краснодон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 04.09.2025Тюменские танцоры готовятся к большим победам в новом сезоне
12:36 04.09.2025Билайн запустил новый формат франшизы
11:52 04.09.2025Книжный обменник в Тюмени закроет сезон 6 сентября
11:30 04.09.2025Молодежь Тюменской области при выборе работы ценит стабильность и надежность компании

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора