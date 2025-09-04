Тюменская область помогла организовать летний отдых юных жителей Краснодона

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Помощь в организации летнего отдыха детей оказала Тюменская область коллегам из подшефного Краснодона. При поддержке региона краснодонские ребята побывали в лагере "Парус" в крымской Евпатории, сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Впечатления у юных горожан – самые позитивные. Отдых на Черноморском побережье был увлекательным и полезным. Ребята занимались спортом, активно участвовали в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы и Году защитников Отечества. Особой популярностью пользовался конкурс плакатов "Герои рядом". Свои рисунки дети посвятили военным, спасателям, пожарным, медикам", - сообщил губернатор.

Александр Моор передал жителям Тюменской области слова благодарности от краснодонских ребят и их родителей. "Мы продолжим помогать подшефному Краснодону в налаживании мирной жизни", - подчеркнул губернатор.