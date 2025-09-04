  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
За похищение, вымогательство и насилие будут судить пятерых тюменцев

Происшествия, 12:14 04 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участников преступной группы будут судить в Тюмени. На счету пяти обвиняемых похищение людей, грабёж и и вымогательство, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, в 2023 году один из обвиняемых собрал организованную преступную группу, в которую привлёк своих знакомых, в том числе несовершеннолетнего.

С сентября 2023 по ноябрь 2024 года соучастники, угрожая насилием, требовали у потерпевших деньги. В нескольких случаях вывозили жертв в безлюдное место, где удерживали, пока те не соглашались выполнить требования.

Также обвиняемые похищали у потерпевших мобильные телефоны и другое ценное имущество. Всего от преступных действий группы пострадали девять тюменцев.

В отношении одного потерпевшего за отказ передать деньги были совершены насильственные действия сексуального характера. Их деятельность пресекли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью.

Все участники заключены под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.

# вымогательство , уголовное дело

