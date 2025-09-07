С начала года в Тюменской области вернули в оборот 5,5 тысячи гектаров пашни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2025 году девять муниципалитетов Тюменской области ввели в оборот 5 тысяч 500 гектаров неиспользуемой пашни, еще 17 хозяйств также включились в этот процесс. Об этом на заседании комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям доложил заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Ведомственный проект в части введения в оборот неиспользуемой пашни в Тюменской области реализуют с 2017 года.

"За это время, включая 2024 год, было введено в оборот чуть более 31 тысячи гектаров земель, - сообщил Владимир Чейметов. - Безусловно, в связи с паводками сельхозпроизводители отказываются от ранее используемых земель, тем не менее, у нас показатели хорошие. 2024 год был рекордным по уровню паводковых вод, но даже в это непростое время наши аграрии ввели в оборот более 2 тысячи гектаров. А в этом году девять муниципалитетов ввели 5 тысяч 500 га, 17 хозяйств также включились в этот процесс".

По словам председателя комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина, эта тема всегда находится в центре внимания депутатского корпуса. "Решение этого вопроса ведет к росту объемов сельхозпроизводства, а значит, обеспечивает продовольственную безопасность и способствует устойчивому развитию сельских территорий",- сказал он.

Борис Олейник