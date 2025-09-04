В Тюмени за неделю зафиксировали 1,6 тыс. нарушений правил парковки и ПДД

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

1 тыс. 631 нарушение правил дорожного движения и парковки зафиксировали за прошедшую неделю мобильные комплексы фото- и видеофиксации в Тюмени. Из них 1 тыс. 346 случаев — неоплата парковки на платных парковочных местах, 254 — нарушения ПДД, 31 — парковка автомобилей на тротуарах.

В городской администрации напомнили, что патрульные автомобили курсируют в центральной части города ежедневно. Информация о нарушениях передается в автоматическом режиме: за неоплаченную или неправильную парковку, несоблюдение Правил дорожного движения в зоне платных парковок.

Водителей просят обращать внимание на запрещающие дорожные знаки, чтобы избежать штрафов, размер которых составляет от 500 до 2500 рублей.