  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
Эксперты Банка России отметили снижение экономической активности

Экономика, 16:27 04 сентября 2025

ИА "Тюменская линия"

Рост потребительской активности в июле — августе несколько ускорился. Оставался высоким спрос в сфере услуг и общественного питания, во многих регионах выросли продажи автомобилей. При этом экономическая активность замедлилась, сообщает пресс-служба Банка России.

"Охлаждение спроса на строительном рынке привело к снижению выпуска стройматериалов на Северо-Западе, Урале и в Сибири. В Поволжье ряд автопроизводителей сократили производственные планы. На Юге в связи с уменьшением отгрузки нефтепродуктов и зерна сократился грузооборот морских портов. В то же время активный приток туристов в Центральной России и на Дальнем Востоке стимулировал развитие туристической инфраструктуры. Восстановилась загрузка мощностей на уральских предприятиях нефтепереработки после проведенного ремонта. На Северо-Западе расширилось производство цветных металлов", - пояснили эксперты.

Подробнее - в докладе "Региональная экономика: комментарии ГУ".

﻿
