Тюменским дачникам необходимо привести в порядок участки до 2028 года

Общество, 16:07 05 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Привести в порядок земельные участники необходимо дачникам Тюменской области до 1 марта 2028 года. 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства РФ, в котором утвердили перечень признаков неиспользования земельных участков. Это касается земель из состава населенных пунктов, садовых и огородных, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Постановление правительства определяет критерии неиспользования земельных участков. На освоение наделов собственникам отводится три года. Участок нужно подготовить к его целевому использованию. Общий для всех участков критерий неиспользования – захламление и свалка, занимающая более половины площади территории.

Для участков ИЖС – отсутствие строительства жилого дома в течение семи лет с момента оформления и пяти лет – капитальных объектов на участках под строительство. Также в перечне зарастание территории сорными растениями высотой более 1 метра. Это будет серьезным нарушением и поводом для привлечения к ответственности с 2028 года.

Если владелец не хочет возделывать землю, можно ее продать, подарить, сдать в аренду. Неухоженный участок могут изъять из пользования.

# дача , Земля

﻿
