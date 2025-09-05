Тюменский актер снялся во втором сезоне сериала "Ронин"

Фото: скриншот из трейлера

Тюменский актер Евгений Совастенков снялся во втором сезоне сериала "Ронин", который выйдет на ТВ-3. Он исполнил роль Таранова.

"Персонаж неоднозначный. Хитрый, сильный, спокойный, точнее, даже уравновешенный. Хитрость и скрытность чувств его заключаются в том, что в сложившихся ситуациях его волнует только собственная выгода. Но в то же время он не лишён человеческих переживаний — это проявляется в ситуации с Коршуновой. Возможный отклик у зрителя он может вызвать как раз тем, что за маской его бандитской жизни его волнует правосудие по отношению к тем, кто ему небезразличен", — рассказал о своем герое Евгений.

Съемки второго сезона прошли в Красноярском крае — в Овсянке, Дивногорске, на Усть-Мане, в поселке Кузнецово и Красноярске. В кадре зрители вновь увидят настоящую сибирскую природу: горные пейзажи, сосновые леса и притоки Енисея.

Добавим, что Евгений Совастенков и его семья родом из Тюмени, но за последние 20 лет они часто меняли места жительства и даже несколько раз бывали за границей. Сейчас у Евгения проходит много съемок в Санкт-Петербурге и Москве.

"Тюмень — это моё детство, школа, студенчество, работа в театрах. Проезжая по городу, например, с сыном, я всегда рассказываю ему о том, какие случаи из жизни запомнились мне в тех или иных местах. Из всей палитры трудно что-то выделить, но есть одно постоянное наблюдение: как невероятно меняется город с каждым десятилетием", — вспомнил Евгений.

Напомним, что сериал рассказывает историю о бывшем спецназовце, который вынужден приехать в родную деревню за сыном из-за смерти бывшей жены. Премьера второго сезона сериала состоится 6 октября, сообщает пресс-служба телеканала.

Возрастное ограничение: 16+