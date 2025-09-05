  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер восточный

Тюменский актер снялся во втором сезоне сериала "Ронин"

Общество, 11:34 05 сентября 2025

скриншот из трейлера | Фото: скриншот из трейлера

Тюменский актер Евгений Совастенков снялся во втором сезоне сериала "Ронин", который выйдет на ТВ-3. Он исполнил роль Таранова.

"Персонаж неоднозначный. Хитрый, сильный, спокойный, точнее, даже уравновешенный. Хитрость и скрытность чувств его заключаются в том, что в сложившихся ситуациях его волнует только собственная выгода. Но в то же время он не лишён человеческих переживаний — это проявляется в ситуации с Коршуновой. Возможный отклик у зрителя он может вызвать как раз тем, что за маской его бандитской жизни его волнует правосудие по отношению к тем, кто ему небезразличен", — рассказал о своем герое Евгений.

Съемки второго сезона прошли в Красноярском крае — в Овсянке, Дивногорске, на Усть-Мане, в поселке Кузнецово и Красноярске. В кадре зрители вновь увидят настоящую сибирскую природу: горные пейзажи, сосновые леса и притоки Енисея.

Добавим, что Евгений Совастенков и его семья родом из Тюмени, но за последние 20 лет они часто меняли места жительства и даже несколько раз бывали за границей. Сейчас у Евгения проходит много съемок в Санкт-Петербурге и Москве.

"Тюмень — это моё детство, школа, студенчество, работа в театрах. Проезжая по городу, например, с сыном, я всегда рассказываю ему о том, какие случаи из жизни запомнились мне в тех или иных местах. Из всей палитры трудно что-то выделить, но есть одно постоянное наблюдение: как невероятно меняется город с каждым десятилетием", — вспомнил Евгений.

Напомним, что сериал рассказывает историю о бывшем спецназовце, который вынужден приехать в родную деревню за сыном из-за смерти бывшей жены. Премьера второго сезона сериала состоится 6 октября, сообщает пресс-служба телеканала.

Возрастное ограничение: 16+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# актер , кино

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:43 05.09.2025Тюмень станет центром всероссийского форума коренных малочисленных народов России
13:13 05.09.2025Тюменцам покажут философский фильм "Жить" Акиры Куросавы
12:51 05.09.2025Многообразие зоотоваров: ключ к здоровью и благополучию питомца
11:56 05.09.2025Из Тюмени возобновят полеты в столицу Узбекистана

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора