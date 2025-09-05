  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
Из Тюмени возобновят полеты в столицу Узбекистана

Общество, 11:56 05 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновляет полёты из Тюмени в столицу Узбекистана. Вылеты запланированы по субботам с 20 сентября.

Также отправиться в Ташкент можно рейсом авиакомпании ЮТэйр. Информацию о стоимости и наличии билетов необходимо уточнять у авиаперевозчика, сообщает пресс-служба Рощино.

Расписание рейсов и все направления, доступные в аэропорту, представлены на сайте.

# аэропорт Рощино , Узбекистан

﻿
