Из Тюмени возобновят полеты в столицу Узбекистана

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновляет полёты из Тюмени в столицу Узбекистана. Вылеты запланированы по субботам с 20 сентября.

Также отправиться в Ташкент можно рейсом авиакомпании ЮТэйр. Информацию о стоимости и наличии билетов необходимо уточнять у авиаперевозчика, сообщает пресс-служба Рощино.

Расписание рейсов и все направления, доступные в аэропорту, представлены на сайте.