Тюменцам покажут философский фильм "Жить" Акиры Куросавы

Общество, 13:13 05 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Кинопоказ художественного фильма "Жить" (1952) Акиры Куросавы по мотивам повести Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича" пройдет в большом зале "Конторы пароходства" 8 сентября. В картине поднимаются важные философские вопросы о смысле жизни перед лицом смерти, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Главный герой — Кандзи Ватанабэ, начальник отдела городской управы. Его жизнь кардинально меняется, когда он узнает о смертельном диагнозе — раке желудка. Сюжет разворачивается вокруг переосмысления героем своей жизни. Ватанабэ осознает, что за 30 лет работы он не сделал ничего по-настоящему значимого, только пересылал граждан между отделами. Он понимает, что отдалился от сына, не имеет настоящих близких отношений и что накопленные деньги потеряли ценность.

Вход свободный, начало в 19 часов.

Возрастное ограничение: 18+

