Тюменские велогонщики выйдут на старт городских соревнований

Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по велосипедному спорту в дисциплинах "индивидуальная гонка с раздельного старта" и "групповая гонка с общего старта" состоятся в Тюмени 6 и 7 сентября. Заезды пройдут по улице Владимира Полякова, старт в 11 часов, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

В субботу спортсменов ждут индивидуальные гонки с раздельного старта. Участникам предстоит преодолеть дистанции длиной от 5 до 10 километров, согласно возрастной категории.

В воскресенье спортсмены выйдут на дистанцию групповой гонки с общим стартом. Гонщики покажут мастерство коллективного взаимодействия и стратегию преодоления маршрута протяжённостью от 10 до 40 километров.

Победителей и призеров соревнований наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.