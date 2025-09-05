Мигранта, работавшего таксистом без водительских прав, задержали в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Таксиста-мигранта, работавшего без водительских прав, инспекторы полка ДПС задержали на ул. Пермякова. Автомобилист доставлен в отдел полиции и привлечён к ответственности.

19-летний тюменец, не имеющий прав, был отстранен от участия в дорожном движении на ул. Чекистов. 20-летний тюменец задержан на ул. Луначарского.

Всего 20 бесправников отстранили от управления транспортом сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области за минувшие сутки, 4 сентября.