Парк с ламами проверили в Тюменской области

Парк с ламами проверили в Тюменской области. Инспекторов интересовало соблюдение соискателем лицензии требований, которые предъявляются к содержанию животных в зоопарках, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По результатам оценки парк признали соответствующим лицензионным требованиям. Документы направлены в Россельхознадзор.

В региональном управлении обратили внимание на то, что заявления о получении лицензии и внесении изменений в реестр лицензий необходимо подавать через портал Госуслуг. При этом должна быть оформлена электронная цифровая подпись.

Государственная пошлина не взимается до 31 декабря 2029 года.

Уточнить информацию можно по телефону 8-(3452)-43-97-82, электронной почте rshn34@fsvps.gov.ru.