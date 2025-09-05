  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
Парк с ламами проверили в Тюменской области

Общество, 16:51 05 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Парк с ламами проверили в Тюменской области. Инспекторов интересовало соблюдение соискателем лицензии требований, которые предъявляются к содержанию животных в зоопарках, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По результатам оценки парк признали соответствующим лицензионным требованиям. Документы направлены в Россельхознадзор.

В региональном управлении обратили внимание на то, что заявления о получении лицензии и внесении изменений в реестр лицензий необходимо подавать через портал Госуслуг. При этом должна быть оформлена электронная цифровая подпись.

Государственная пошлина не взимается до 31 декабря 2029 года.

Уточнить информацию можно по телефону 8-(3452)-43-97-82, электронной почте rshn34@fsvps.gov.ru.

# зоопарк , лицензирование , Россельхознадзор

