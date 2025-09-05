  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
Тюменские спортсмены завоевали награды чемпионата России по силовому экстриму

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Два кубка и шесть медалей завоевала команда Тюменской области на чемпионате России по силовому экстриму в Сочи. Победителей определили в двух дисциплинах: многоборье и поднятие бревна, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Тюменец Эдуард Балабанов стал лучшим в многоборье и поднятии бревна в весовой категории 80 кг. Антон Исаев одержал победы в обеих дисциплинах в весовой категории 105 кг. Константин Вараксин стал вторым в многоборье и в поднятии бревна в весовой категории 90 кг.

Команду региона возглавил руководитель федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин. По его словам, на чемпионате разыгрывалось четыре золота среди мужчин. "Половину забрали мы. География состязаний была по-настоящему большая, участники приехали из 30 регионов России. В каждой весовой категории соревновались порядка 30 спортсменов, а лидеры буквально на пятки друг другу наступали", - рассказал он.

Силовой экстрим начал активно набирать популярность среди жителей региона с появлением проекта "Лаборатория силы", который реализуется в Тюменской области при поддержке губернатора. Уже этой осенью в Тюмени будет открыта база силового экстрима для тюменских спортсменов.

