  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер северо-восточный

В Тюменской области завершается подготовка к отопительному сезону

Общество, 18:21 05 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Готовность жилого фонда к предстоящему отопительному сезону в Тюменской области составляет 94,1%. Котельные готовы на 98,6%, тепловые сети на 99,5%. Такие данные на 1 сентября публикует инфоцентр правительства Тюменской области.

Всего к отопительному сезону 2025-2026 годов в регионе необходимо подготовить 1 тыс. 336 котельных и более 27,5 тысяч километров сетей.

"Изначально в Тюменской области планировали заменить 25 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. По итогам подготовительного сезона, с учетом выявления слабых участков, мы увеличили эту цифру почти на 4 км. То есть порядка 29 км ветхих тепловых сетей заменены на новые. Это серьёзный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений", - сообщил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

К старту отопительного сезона готовят все 14 тыс. 237 многоквартирных домов. У обслуживающих организаций есть ещё 10 дней, чтобы завершить эти работы.

На ТЭЦ и котельных сформированы сверхнормативные запасы твердого и жидкого топлива. Предприятия проводят учения персонала, на которых отрабатывают ситуации по устранению аварий и ремонту оборудования. Субъекты электроэнергетики Тюменской области провели более 500 противоаварийных учений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# отопительный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:42 05.09.2025386 исследований провели на новом оборудовании в бердюжской больнице с начала года
20:23 05.09.2025Четыре улицы отремонтировали в Тюменском районе по нацпроекту
20:13 05.09.2025"Поезд героев" сделает остановку в Тюмени
20:07 05.09.2025В Тюменской области создают равные возможности для спортсменов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора