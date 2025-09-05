В Тюменской области завершается подготовка к отопительному сезону

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Готовность жилого фонда к предстоящему отопительному сезону в Тюменской области составляет 94,1%. Котельные готовы на 98,6%, тепловые сети на 99,5%. Такие данные на 1 сентября публикует инфоцентр правительства Тюменской области.

Всего к отопительному сезону 2025-2026 годов в регионе необходимо подготовить 1 тыс. 336 котельных и более 27,5 тысяч километров сетей.

"Изначально в Тюменской области планировали заменить 25 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. По итогам подготовительного сезона, с учетом выявления слабых участков, мы увеличили эту цифру почти на 4 км. То есть порядка 29 км ветхих тепловых сетей заменены на новые. Это серьёзный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений", - сообщил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

К старту отопительного сезона готовят все 14 тыс. 237 многоквартирных домов. У обслуживающих организаций есть ещё 10 дней, чтобы завершить эти работы.

На ТЭЦ и котельных сформированы сверхнормативные запасы твердого и жидкого топлива. Предприятия проводят учения персонала, на которых отрабатывают ситуации по устранению аварий и ремонту оборудования. Субъекты электроэнергетики Тюменской области провели более 500 противоаварийных учений.