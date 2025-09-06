  • 6 сентября 20256.09.2025суббота
Юные тюменцы могут заработать баллы на Всероссийской олимпиаде школьников

Общество, 12:32 06 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Преимущества при поступлении в вузы России, дополнительные баллы к результатам вступительных испытаний и возможность поступления на бюджет без экзаменов в топовые вузы могут заработать юные жители Тюменской области на Всероссийской олимпиаде школьников.

Для успешной подготовки к олимпиаде эксперты советуют ознакомиться с методическими рекомендациями, в которых представлены основные темы и список литературы для изучения. Полезно также изучить материалы прошлых лет, решая задания самостоятельно и сверяя свои решения с представленными ответами. В интернете можно найти множество видеоразборов от известных центров и школ, занимающихся подготовкой к олимпиадам.

"Самым продвинутым участникам стоит попробовать свои силы на учебно-тренировочных сборах, которые часто проводятся бесплатно. Также рекомендую изучить вузовские учебники по профилю олимпиады и ознакомиться с научными работами членов центрально-методической предметной комиссии, которые составляют задания для регионального и заключительного этапов", - рассказала начальник управления по профессиональной ориентации и работе с одаренными обучающимися Финансового университета при Правительстве РФ Чинара Керимова.

Как сообщает "tmn.aif.ru", победители и призёры различных этапов получают не только признание, но и значительные призы от региональных властей и спонсоров.

