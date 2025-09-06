  • 6 сентября 20256.09.2025суббота
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северо-восточный

В Тюменском СНТ "Целинное" в пожаре погиб человек

Происшествия, 12:59 06 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Человек погиб в пожаре 2-этажного жилого дома в СНТ "Целинное" Тюменского муниципального округа 5 сентября. Причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь ликвидировали на площади 30 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

На ул. Фабричной в Тюмени горело помещение кафе. Огонь ликвидировали на площади 5 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - возгорание жировых отложений.

Всего в Тюменской области 5 сентября зафиксировали два техногенных пожара. Спасатели 12 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и три раза оказали помощь населению.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

