  • 7 сентября 20257.09.2025воскресенье
Со счётом 0:1 ФК "Тюмень" уступил новосибирской команде

Спорт, 12:47 07 сентября 2025

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Команда футбольного клуба "Тюмень" уступила в гостях новосибирским спортсменам. Матч с "Сибирью" завершился со счётом 0:1 6 сентября.

На последних секундах первого тайма результативным стал угловой хозяев, после которого мяч под перекладину отправил опытный 33-летний защитник "Сибири" Александр Елисеев.

После перерыва у "Тюмени" могли сравнять счёт Руслан Болов и Александр Бем, но удача в этот день была на стороне хозяев. "Сибирь" набрала 14 очков и поднялась на третье место. У "Тюмени" с 12 баллами - пятая.

Тюменцам предстоит провести кубковый матч в Заволжье против нижегородской "Волны" 10 сентября.

