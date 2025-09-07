"Золушку" и "Лебединое озеро" представят "Звёзды Москвы" в Тюменской филармонии

Национальный классический балет "Звёзды Москвы" представит в Тюмени два спектакля: "Золушка" 26 октября и "Лебединое озеро" 27 октября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

"Золушка" — балет Сергея Прокофьева по сказке Шарля Перро в обработке Николая Волкова. Премьера состоялась в 1945 году в Большом театре, где главную партию исполнила Галина Уланова. Зрителей ждёт волшебный мир сказки, изысканные танцы и чарующая музыка.

"Лебединое озеро" — бессмертное творение Петра Чайковского. Первая постановка состоялась в 1877 году в Москве. Вдохновением для композитора послужил замок Нойшванштайн в Баварии. Классической стала версия Мариуса Петипа и Льва Иванова 1895 года. Сегодня это самый известный балет в мире.

Возрастное ограничение: 12+.