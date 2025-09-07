  • 7 сентября 20257.09.2025воскресенье
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северный

"Золушку" и "Лебединое озеро" представят "Звёзды Москвы" в Тюменской филармонии

Общество, 17:46 07 сентября 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Национальный классический балет "Звёзды Москвы" представит в Тюмени два спектакля: "Золушка" 26 октября и "Лебединое озеро" 27 октября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

"Золушка" — балет Сергея Прокофьева по сказке Шарля Перро в обработке Николая Волкова. Премьера состоялась в 1945 году в Большом театре, где главную партию исполнила Галина Уланова. Зрителей ждёт волшебный мир сказки, изысканные танцы и чарующая музыка.

"Лебединое озеро" — бессмертное творение Петра Чайковского. Первая постановка состоялась в 1877 году в Москве. Вдохновением для композитора послужил замок Нойшванштайн в Баварии. Классической стала версия Мариуса Петипа и Льва Иванова 1895 года. Сегодня это самый известный балет в мире.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# балет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:46 07.09.2025"Золушку" и "Лебединое озеро" представят "Звёзды Москвы" в Тюменской филармонии
17:12 07.09.2025Тюменские врачи спасли ногу пациентке
16:41 07.09.2025Более 800 туристов со всей России побывали летом в ишимском музее Ершова
15:44 07.09.2025Более 200 просветителей из Тюменской области участвуют в пятом сезоне Знание.Премия

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора