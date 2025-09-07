Более 200 просветителей из Тюменской области участвуют в пятом сезоне Знание.Премия

| Фото: znanierussia.ru | Фото: znanierussia.ru

227 просветителей из Тюменской области участвуют в пятом сезоне Знание.Премия. Главная просветительская награда страны собрала в 2025 году 18 тыс. 730 заявок из 89 регионов России и 40 зарубежных стран.

Самыми популярными номинациями стали "За вклад в просвещение в сфере „Обучение и Наставничество“", "За просветительскую деятельность в образовательной организации" и "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества".

На звание просветителя года в номинации "За вклад в просвещение в сфере „Обучение и Насавничество“" от Тюменской области претендует первый вице-президент общественного объединения "Опора России" Эдуард Омаров.

Под его руководством ведется системная работа по подготовке и поддержке молодых предпринимателей. В 2024 году было проведено более 80 масштабных мероприятий.

В номинации "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества" представлен проект "Марафон Победы" – творческая инициатива тюменского Дворца культуры железнодорожников.

Проект объединяет хоровые и вокальные коллективы работников ОАО "РЖД" Тюменского региона и направлен на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, уважение к ветеранам и популяризацию патриотической музыки.

До ноября Экспертный совет отберет шорт-лист награды в 15 номинациях. Лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в 2026 году. Также в пятом сезоне впервые пройдут региональные церемонии награждения Знание.Премия.

"В этом году Знание.Премия отмечает свой первый юбилей. И на этом рубеже проект охватил все континенты нашей планеты. Кроме того, в пятом сезоне мы получили рекордное количество заявок от российских компаний: их число удвоилось по сравнению с прошлым годом. Также расширился возрастной диапазон участников проекта: впервые в одном сезоне соревнуются просветители от 12 до 88 лет", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.