Условный пожар тушили в районной больнице с. Бердюжье
23 сотрудников МЧС России по Тюменской области и шесть единиц техники поучаствовали в в тренировочных пожарно-тактических учениях в Бердюжской районной больнице.
По легенде, условное возгорание произошло в помещении регистратуры на первом этаже. После пожарной сигнализации администрация медучреждения эвакуировала работников.
К месту условного пожара прибыли подразделения 18-го пожарно-спасательного отряда. Звенья газодымозащитной службы провели разведку, подали стволы на путях распространения огня и на защиту помещений.
В результате слаженных действий пожарных были эвакуированы "пострадавшие", находившиеся в здании - условный пожар ликвидировали.