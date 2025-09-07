  • 7 сентября 20257.09.2025воскресенье
Условный пожар тушили в районной больнице с. Бердюжье

Общество, 15:11 07 сентября 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

23 сотрудников МЧС России по Тюменской области и шесть единиц техники поучаствовали в в тренировочных пожарно-тактических учениях в Бердюжской районной больнице.

По легенде, условное возгорание произошло в помещении регистратуры на первом этаже. После пожарной сигнализации администрация медучреждения эвакуировала работников.

К месту условного пожара прибыли подразделения 18-го пожарно-спасательного отряда. Звенья газодымозащитной службы провели разведку, подали стволы на путях распространения огня и на защиту помещений.

В результате слаженных действий пожарных были эвакуированы "пострадавшие", находившиеся в здании - условный пожар ликвидировали.

﻿

# Бердюжский район , ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

